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Евгений Плющенко трогательно поблагодарил Татьяну Тарасову за визит в свою академию

Евгений Плющенко трогательно поблагодарил Татьяну Тарасову за визит в свою академию
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Татьяна Тарасова посетила академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом рассказал сам фигурист в социальных сетях, поблагодарив заслуженного тренера СССР за визит.

«Татьяна Анатольевна, спасибо за Вашу магию. Я очень тронут. Жду Вас всегда. Ваше внимание — бесценно», — написал Плющенко.

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Татьяна Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются такие знаменитые фигуристы, как Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Алексей Ягудин.

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