Рудковская — о визите Тарасовой в академию Плющенко: все её замечания не в бровь, а в глаз

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поделилась эмоциями после визита заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в академию своего супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Легендарно-спортивное утро с Татьяной Анатольевной Тарасовой! Все её замечания не в бровь, а в глаз! А её глаз – уж точно алмаз! Спасибо за всех ребят, и за Санечку отдельное спасибо! Утро прошло шедеврально. Все счастливы», – написала Рудковская в социальных сетях.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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