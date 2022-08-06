Олимпийский чемпион Нэйтан Чен стал амбассадором зимней Универсиады-2023 в Лейк-Плэсиде
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Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном фигурном катании американец Нэйтан Чен стал амбассадором зимней Универсиады-2023, которая пройдёт в Лейк-Плэсиде (США). Соревнования пройдут с 12 по 22 января.
«Я так рад стать частью Вcемирных университетских игр, которые пройдут в январе в Лейк-Плэсиде, и помочь, поддержав каждого участника. Будет крайне захватывающе смотреть, как многие из лучших студентов-спортсменов соревнуются в своих видах спорта. Это особое время в жизни каждого из них, и способность совмещать учёбу со спортом уже делает вас чемпионами», — приводит слова Чена пресс-служба грядущих соревнований.
Напомним, 23-летний Чен является студентом Йельского университета.
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