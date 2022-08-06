Евгения Медведева опубликовала свежие фото в белом образе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своих социальных сетях новые фотографии. Спортсменка позирует на фотосессии в белом образе.

Фото: kristina_karagevuryan

Фото: kristina_karagevuryan

Фото: kristina_karagevuryan

Напомним, 22-летняя Медведева пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было.

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.