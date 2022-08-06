Тарасова: буду ещё посещать тренировки. В понедельник позвоню Жулину

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о посещении тренировки в академии «Ангелы Плющенко» и заявила, что продолжит визиты в школы фигурного катания.

«Мы с Плющенко договорились, что я приду на тренировку в определённый день – и я пришла. У него есть очень хорошие ребята. Евгений очень много работает с тремя группами, набирается опыта. И ребята молодые с ним набираются опыта. Он эту работу прошёл сам, я вижу, что ему это очень интересно. Все катают поставленные программы, всё идёт одно к одному. Остались очень приятные впечатления.

Я бы не стала никого выделять. Все ребята достаточно хорошие и сами знают, кто в сборной, а кто нет. Сейчас не надо называть фамилий фигуристов, это ещё не сезон. Когда нужно будет, я назову фамилии тех фигуристов, которых могу выделить.

Да, я буду ещё посещать тренировки. В понедельник позвоню Жулину, узнаю, на месте или нет. Если на месте, то попрошусь на тренировку», – приводит слова Тарасовой Metaratings.