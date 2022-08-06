«Всегда было ощущение, что это место мне понравится». Александра Бойкова — о Розе Хутор

Чемпионка Европы — 2020, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, чемпионка России — 2020 Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о посещении Розы Хутор.

«Впервые за четыре года поездок в Сочи мне удалось добраться до Розы Хутор. Почему-то у меня всегда было чёткое ощущение, что это место мне понравится. Так оно и случилось.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Конечно, и в самом низу Розы Хутор есть множество красот и развлечений, но мы очень хотели подняться на пик. Подъём до самой верхней точки занимает 40 минут. По пути имеется несколько пересадок: первая на уровне олимпийской деревни, вторая — тропа Йети и третья — Роза Пик.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Мы очень стремились на Розу Пик, поэтому без остановок поехали туда. Конечно, виды с подъёмника просто невероятные: альпийские луга, зелёные и скалистые склоны гор, леса, поля азалии… В общем, уже на подъёмнике ты пытаешься всё охватить глазами и заполнить фотоплёнку изумительными видами.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Когда же мы достигли 2320 метров, нашему восторгу не было предела! Свежайший горный воздух, захватывающие виды… Из интересных наблюдений могу отметить безумно быстрое передвижение облаков (я такой скорости у них ещё никогда не наблюдала).

Вообще же я думала, что на вершине будет много-много снега, но нет: было несколько сугробов, однако в основном трава и луга. Зелень травы, разноцветные вкрапления цветов, серые скалы и белый снег — завораживающее сочетание.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Резюмируя всё вышеизложенное, с уверенностью могу сказать, что в следующем году обязательно сюда вернусь. Надеюсь, что получится остаться в районе Красной Поляны на несколько дней, а не часов», — написала Бойкова в соцсетях.