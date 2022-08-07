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«Чего только про меня не писали!» Яна Рудковская поддержала Этери Тутберидзе

«Чего только про меня не писали!» Яна Рудковская поддержала Этери Тутберидзе
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поддержала заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе жёстко раскритиковала ряд СМИ за публикацию информации о её отъездах в США.

«Вчера прочитала дичайшие возмущения многих спортивных журналистов на сториз Этери Тутберидзе, якобы на неуважение к их профессии. Вот мои мысли по этому вопросу.

Я в шоу-бизнесе активно с 2005 года. Чего только про меня, моего мужа и сына не писали журналисты и «псевдожурналисты», и блогеры, возомнившие себя журналистами! И ставили Саше диагноз, и разводили нас, и чего только не было. У нас ведь теперь каждый суслик – агроном, каждый блогер с 9 классами образования носит гордое звание – журналист.

Да, не перевелись на Руси крутые журналисты, не спорю. По спорту: Вайцеховская, Рассказова, Губерниев, есть хорошие молодые ребята, мы с ними работаем, но есть и, например, такие, которые назвали на днях Николая Батурина моим сыном и Евгения Плющенко! Можно уточнить логику? Если у него фамилия Батурин, то как он может быть сыном Плющенко?

А написать в чудо-заметке «известный в прошлом фигурист Плющенко» – это как? А сейчас он неизвестный? А что же вы толпами тогда за ним носитесь? А теперь крайнее про меня: «Яна Рудковская собрала чемоданы и сбежала в другую страну!»

Дорогая Этери Георгиевна, я не знаю, куда нас с Вами всё время отправляют, но я, как и Вы, нахожусь в России, в Подмосковье, среди берёз, а декоративные чемоданы использовала под фотосессию для известного глянца. Все, что происходит сейчас у Вас, покажется лишь лёгким испугом по сравнению с тем, что происходит ежедневно у меня: разводы с мужем, диагнозы всем членам семьи и обвинения во всех смертных грехах!

Судиться с ними бесполезно, объяснять тоже! Мы даём им трафик, поэтому они вынуждены нести «пургу» в погоне за цитируемостью и сенсациями! Вы говорите: «Работаем дальше», а я вот добавлю к Вашему: «Собаки лают, а караван идет!» — написала Рудковская в своём «телеграм-канале».

«Ты полон дерьма!» Какие фразы Тутберидзе вошли в историю и стали мемами? «Ты полон дерьма!» Какие фразы Тутберидзе вошли в историю и стали мемами?
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