Дмитрий Губерниев показал фото с Евгенией Медведевой на съемках ТВ-шоу

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в социальных сетях новое фото с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании, российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Снимок был сделан на съемках ТВ-шоу.
«И снова рубрика — таланты и поклонники! Евгения Медведева — великолепна! Впрочем, все девушки прекрасны! Снимаем шоу «Вызов» на ТНТ!» — написал Губерниев.
Фото: из личного архива Дмитрия Губерниева
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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