«Господи, дай мне сил». Туктамышева — перед первым прокатом произвольной программы

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала в социальных сетях новое фото. Спортсменка сообщила подписчикам, что сегодня у неё будет первый прокат произвольной программы.
«Сегодня будет первый прокат произвольной программы, господи, дай мне сил», — написала Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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