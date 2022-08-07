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«Без наших соревнования стали бесцветными». Трефилов выступил в поддержку Тутберидзе

«Без наших соревнования стали бесцветными». Трефилов выступил в поддержку Тутберидзе
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Олимпийский чемпион, экс-наставник сборной России по гандболу Евгений Трефилов поддержал заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая ранее предложила не обновлять рейтинги российских фигуристов на период отстранения спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

«Я с ней полностью согласен, действительно, это абсурдно выглядит. Крути, не крути, но мы были противоборствующими лагерями, и наши результаты всегда сопоставлялись. Без наших соревнования стали бесцветными.

Взять тот же чемпионат мира по хоккею, интерес к нему пропадает. Были три-четыре корабля, которые между собой соревновались, сейчас один притопили — открыли люки и притопили. И интерес пропадает», — приводит слова Трефилова ТАСС.

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