Татьяна Тарасова показала милое фото с Сашей Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в социальных сетях новое фото. На снимке она запечатлена с Сашей — сыном музыкального продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Недавно Тарасова посетила академию легендарного фигуриста.
Фото: из личного архива Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Её воспитанниками являются в том числе такие знаменитые фигуристы, как Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Алексей Ягудин.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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