Тренер Туктамышевой и Коляды рассказала, есть ли в её группе желающие сменить гражданство
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Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина, супруга Алексея Мишина, рассказала, планирует ли кто-то из их группы менять спортивное гражданство на фоне отстранения российских спортсменов от международных турниров.
«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял. Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдёт, у нас все останутся», — приводит слова Мишиной «РБ Спорт».
Напомним, воспитанниками Мишиных являются чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном турнире Михаил Коляда и участник Олимпийских игр 2022 года в Пекние (Китай) Евгений Семененко.
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