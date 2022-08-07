Тренер Туктамышевой и Коляды рассказала, есть ли в её группе желающие сменить гражданство

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина, супруга Алексея Мишина, рассказала, планирует ли кто-то из их группы менять спортивное гражданство на фоне отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Из нашей группы никто о желании сменить спортивное гражданство не заявлял. Допускаю ли, что кто-то поменяет? Нет. Думаю, этого не произойдёт, у нас все останутся», — приводит слова Мишиной «РБ Спорт».

Напомним, воспитанниками Мишиных являются чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном турнире Михаил Коляда и участник Олимпийских игр 2022 года в Пекние (Китай) Евгений Семененко.