«Интересно, на льду реально так же придумать». Зажигательный танец Константиновой

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала в своём телеграм-канале новое видео. Спортсменка показала зажигательный танец в зале и шутливо задалась вопросом, реально ли такие движения воплотить на льду.

«Интересно, на льду реально так же придумать (смеётся)», — подписала видео Константинова.

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) 4и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.