Никита Нагорный обратился к Анне Щербаковой

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный обратился к олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой. Он поблагодарил её за выступления на ледовых шоу.

«Вот и подошёл к концу мой первый тур в прекрасной команде Ильи Авербуха. Чемпионы, легенды фигурного катания! 22 шоу, 44 проката, 110 выходов на лёд (я могу так долго продолжать). И каждый раз невероятное счастье, искренние эмоции и огромный стимул двигаться вперёд. Сочи, спасибо!» — написала Щербакова в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

«Спасибо за эмоции!» — написал Нагорный в комментариях.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Фото: из личного архива анны щербаковой

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