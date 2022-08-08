Елена Буянова объявила о сотрудничестве с Алёной Косторной на постоянной основе
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова объявила, что решила сотрудничать с чемпионкой Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёной Косторной на постоянной основе. Напомним, в межсезонье-2022 Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Буяновой. Сегодня, 8 августа, стало известно, что Алёне потребовалась операция на бедре.
«В таких ситуациях людей не бросают. В работе проблем вообще не было, и, естественно, она уже наша. Вся тренерская команда ждёт её на льду. Мы продолжим работу на постоянной основе.
Она держит себя на позитиве, целеустремлённая в своих желаниях. Надеюсь, этот настрой у неё сохранится», — цитирует Буянову «РИА Новости Спорт».
Марк Кондратюк исполнил четверной флип на тренировке:
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