Рудковская с помощью одного эмодзи отреагировала на фото Туктамышевой из Куршевеля

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, а ныне тренера Евгения Плющенко, отреагировала на пост чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в социальных сетях, где она собрала подборку фото из Куршевеля (Франция).
Рудковская оставила в комментариях эмодзи «сердце».
Также публикацию Туктамышевой прокомментировала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. «Как красиво!» — написала Аделия.
Напомним, Туктамышева в составе группы заслуженного тренера России Алексея Мишина проводит тренировочный сбор к Куршевеле со 2 августа.
В сезоне-2021/2022 25-летняя Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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