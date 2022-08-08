Тутберидзе — о ледовом дворце: почему у них написано тренерская, а у меня — раздевальная?

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, тренер Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз посетили строящийся ледовый дворец для команды Team Tutberidze. Их сопровождал генеральный директор «АНО Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» Ильгиз Хайрутдинов. Видео было показано на Первом канале.
Тутберидзе: А это вот раздевальная. Забавно их назвали.
Хайрутдинов: Ну это официальное их название строительное – раздевальная.
Тутберидзе: Но они с санузлами?
Хайрутдинов: Да, душ и туалет в каждом.
Тутберидзе: Это хорошо. О, а это тренерская. Это ваша (обращается к Глейхенгаузу и Дудакову), идите туда, переодевайтесь. А почему у них написано тренерская, а у меня – раздевальная? Мы разные функции должны выполнять?
Напомним, спортивный комплекс будет включать ледовую арену с трибуной на 500 мест, тренировочную ледовую арену, два тренажёрных зала, 10 хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, зал акробатики и реабилитационный блок.
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