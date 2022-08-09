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«Летняя атмосфера». Евгений Семененко показал яркие фотографии из Куршевеля

«Летняя атмосфера». Евгений Семененко показал яркие фотографии из Куршевеля
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Победитель командного чемпионата мира 2021 года 19-летний российский фигурист Евгений Семененко опубликовал новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсмен выложил яркие снимки, сделанные в Куршевеле (Франция). В настоящее время Семененко, который входит в группу заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, находится в этом городе на сборах.

«Летняя атмосфера в Куршевеле», — подписал он фотографии.

Фото: из личного архива евгения семененко

Фото: из личного архива евгения семененко

Фото: из личного архива евгения семененко

Евгений Семененко громко заявил о себе в сезоне-2020/2021, когда выиграл финал Кубка России и поехал на чемпионат мира – 2021. Там Семененко, самым громким титулом которого на тот момент была победа на юниорском чемпионате страны, с первой попытки вошёл в топ-10 лучших фигуристов планеты, заняв восьмое место.

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