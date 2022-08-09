Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы за участие в шоу Навки
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13-кратную чемпионку Литвы Маргариту Дробязко могут лишить гражданства и государственных наград Литвы за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью LRT.
«Я бы обсудил и, наверное, поддержал бы это предложение», – сказал министр.
Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР решила представлять Литву вместе со своим будущим супругом Повиласом Ванагасом – они являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года в танцах на льду.
В отношении Ванагаса, который также участвует в шоу Навки, обсуждается вопрос о лишении госнаград Литвы. В 2000-м дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
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