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Операцию Алёны Косторной перенесли

Операцию Алёны Косторной перенесли
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная сообщила, что перенесёт операцию на бедре не в ближайшие дни, как изначально планировалось, а в конце августа. Ранее Косторная рассказала, что ей потребовалась операция на бедре.

«Операцию перенесли на конец августа по медицинским показаниям», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, в межсезонье-2022 Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но год спустя вернулась обратно.

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