Бетина Попова и Денис Ходыкин развелись. Фото

Российские фигуристы Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, и Денис Ходыкин, выступающий в парном катании, официально оформили развод. Об этом Ходыкин сообщил в своих соцсетях, выложив фотографии свидетельства о расторжении брака.
Фото: из личного архива дениса ходыкина
Фото: из личного архива дениса ходыкина
Попова и Ходыкин тайно поженились в августе 2020 года. Об этом стало известно лишь спустя год. Некоторое время спустя они расстались, а официально развод был оформлен только сегодня, 9 августа.
25-летняя Попова — чемпионка Универсиады 2019 года в Красноярске. Она выступала в дуэтах с Юрием Власенко и с Сергеем Мозговым. Спортсменка закончила карьеру в 2020 году. 23-летний Ходыкин — бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года. Он выступает в паре с Дарьей Павлюченко.
Елизавета Туктамышева прокатилась на вейксёрфе:
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