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Плющенко заявил, что Россия поможет Дробязко, если фигуристку лишат гражданства Литвы

Плющенко заявил, что Россия поможет Дробязко, если фигуристку лишат гражданства Литвы
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал намерение властей Литвы лишить уроженку Москвы фигуристку Маргариту Дробязко гражданства и государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Дробязко хотят лишить гражданства? Да вы что?! Ужас какой! Что же такое творится вообще? Я считаю, что это беспредел. Ну, спортсмены то причём здесь? Тем более, речь о коммерческом шоу. Определённые люди сходят с ума.

Хотя, здесь нет ничего удивительного. У меня был контракт с японцами — мы продали наши шоу «Лебединое озеро», «Золушку» и «Щелкунчика». Даже с действующим контрактом они отказались, я не смог поехать выступать. Так что эти санкции на меня тоже распространились. И никакой неустойки они не заплатили. Просто сказали, что не будут со мной работать.

Поможет ли Россия Маргарите, если её лишат гражданства? Я думаю, что поможет. Россия же всем помогает. Это самая добрая и надёжная страна. И наш президент — самый лучший. Поэтому, конечно, Россия будет помогать. Дальше решение за Маргаритой», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

Дробязко выступала в танцах на льду вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года. В отношении коренного литовца Ванагаса, который также участвует в шоу Навки, обсуждается вопрос о лишении госнаград. В 2000-м дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

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