Степанова: не уходим из спорта ни в коем случае — очень не хочется уходить на такой ноте

Многократный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала о планах пары на дальнейшую карьеру в фигурном катании.

«Планируем ли кататься до следующей Олимпиады? Конечно, такой план есть. Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать.

Кататься мы будем — сто процентов. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте. Будем работать, будем надеяться, что всё-таки Олимпиада у нас впереди будет, и мы на ней выступим достойно», — приводит слова Степановой Sport24.