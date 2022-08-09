Степанова: не уходим из спорта ни в коем случае — очень не хочется уходить на такой ноте
Поделиться
Многократный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала о планах пары на дальнейшую карьеру в фигурном катании.
«Планируем ли кататься до следующей Олимпиады? Конечно, такой план есть. Сейчас отрабатываем нашу новую произвольную программу — между шоу бывают тренировки, и кое-где успеваем над чем-то действительно поработать.
Кататься мы будем — сто процентов. Мы не уходим из спорта ни в коем случае — нам очень не хочется уходить на такой ноте. Будем работать, будем надеяться, что всё-таки Олимпиада у нас впереди будет, и мы на ней выступим достойно», — приводит слова Степановой Sport24.
Комментарии
- 9 августа 2022
-
21:50
-
21:23
-
21:13
-
20:48
-
20:33
-
20:24
-
19:57
-
19:39
-
18:41
-
18:05
-
17:48
-
15:54
-
14:37
-
13:15
-
12:35
-
10:35
-
10:31
-
09:01
-
08:41
-
08:10
- 8 августа 2022
-
22:38
-
19:46
-
19:17
-
18:55
-
18:24
-
18:09
-
15:36
-
15:32
-
15:24
-
14:19
-
14:04
-
13:01
-
09:26
-
08:51
-
07:52
Партнерский контент