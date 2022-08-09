«Работать на льду не мешает». Евгений Плющенко — о футбольной травме

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как долго будет восстанавливаться опосле травмы паха, полученной в матче за медийную футбольную команду «БроукБойз».
О травме паха Плющенко рассказал 3 августа после третьего матча за «БроукБойз».
«Снимок я сделал, есть небольшая травма, сейчас я её лечу. Но на две недели пока выпал. Работать на льду не мешает», — приводит слова Плющенко ТАСС.
39-летний Плющенко играет в футбол и хоккей в свободное от основной работы время. Евгений тренирует в своей академии «Ангелы Плющенко», выступает в ледовых шоу.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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