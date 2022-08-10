«Отвратительно». Навка оценила лишение госнаград Литвы Дробязко и Ванагаса из-за её шоу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в её шоу. В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

«Это абсолютно отвратительно, это ещё раз демонстрирует проявление слепой ненависти к нашей стране. Великие спортсмены дарят своё искусство, творчество, талант зрителям, а главное — детям всего мира огромную радость, невероятные эмоции, делают мир чище, ведь искусство – лекарство для души.

Люди, которые хотят лишить тех, кто защищал честь их страны на международных соревнованиях, Олимпийских играх, наград и гражданства, вызывают у меня презрение. Я не говорю о тех, кто по-настоящему любит своих спортсменов, своих героев, я говорю о людишках, сидящих там у власти. Не им принимать такие решения», — приводит слова Навки Metaratings.

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