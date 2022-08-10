Анна Щербакова показала зажигательный танец в Сочи. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова выложила новое видео в своих социальных сетях. В видео, снятом в Сочи, показано, как спортсменка зажигательно танцует.

«Это я в Сочи была, сейчас дома уже», — подписала видео Щербакова.

18-летняя Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На Олимпиаде 2022 года в Токио (Япония) Анна оказалась сильнее своей соотечественницы Александры Трусовой и японки Каори Сакамото, ставших второй и третьей соответственно. Ещё одна россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.