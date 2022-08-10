Роднина отреагировала на лишение Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы за участие в шоу

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса пятой степени.

Также Науседа заявил о необходимости пересмотреть законодательные акты на предмет лишения Дробязко литовского гражданства. Его фигуристка получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх.



«Действия иностранных руководителей давно потеряли всякий смысл. Каждое новое решение — все большая глупость. Как можно так обращаться со своими же спортсменами? Полный абсурд. Уже сил нет обсуждать этот бред.

Ребят обязательно надо поддержать. А менять гражданство на российское или нет, пусть решат сами. Вся жизнь Дробязко и Ванагаса связана с Россией. Они уже давно катаются именно благодаря нам и нашим тренерам. Там уже забыли, что эта пара в свое время выигрывала благодаря России!» — приводит слова Родниной Sport24.