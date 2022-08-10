Бестемьянова — о Дробязко и Ванагасе: они легенды Литвы, а в их сторону совершили плевок

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Произошедшее удивило и вызвало много вопросов. Почему профессиональный спорт должен быть на передовой политики? Мы ведь всю жизнь боремся за то, чтобы это было не так. Поэтому лишение Дробязко и Ванагаса госнаград — странный и глупый поступок со стороны литовских властей. Я очень сочувствую ребятам. Остаётся только ждать, надеяться и верить.

Знаю, что Дробязко и Ванагас большую часть времени живут в Подмосковье, поскольку тут их основное место работы. Уверена, они бы с огромным удовольствием катались в Литве, но у них не имеется такой возможности.

Лишение госнаград очень сильно оскорбит Дробязко и Ванагаса. Они боролись за свои медали в составе сборной Литвы и защищали интересы страны. Не очень понятно, за что теперь их наказали. С большими спортсменами так обращаться нельзя. Они ведь легенды Литвы, а в их сторону совершили плевок. Я очень люблю эту пару. Они чудесные ребята и высокие профессионалы. Отношусь к ним с большим уважением. Поверьте, Маргарита и Повилас никогда не лезли в политику — главным для них всегда оставалось творчество. А заниматься им они могли только в России, поскольку, повторюсь, на родине для этого возможностей нет. Ничего страшного в любом случае не произойдёт», — приводит слова Бестемьяновой RT.