«Музыка пока остаётся в секрете». Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы

Российская фигуристка Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы, поставленной на сезон-2022/2023 хореографом Никитой Михайловым.



В межсезонье Самоделкина перешла от тренера Сергея Давыдова в группу Светланы Соколовской.

«Кусочек моей новой программы! А точнее – дорожки. Музыка пока что остаётся в секрете», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.

Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.



Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным. Михайлов работает с фигуристами её группы.