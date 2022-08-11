«Музыка пока остаётся в секрете». Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы
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Российская фигуристка Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы, поставленной на сезон-2022/2023 хореографом Никитой Михайловым.
В межсезонье Самоделкина перешла от тренера Сергея Давыдова в группу Светланы Соколовской.
«Кусочек моей новой программы! А точнее – дорожки. Музыка пока что остаётся в секрете», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.
Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.
Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным. Михайлов работает с фигуристами её группы.
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