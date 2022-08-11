Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Музыка пока остаётся в секрете». Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы

«Музыка пока остаётся в секрете». Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы
Комментарии

Российская фигуристка Софья Самоделкина показала фрагмент новой программы, поставленной на сезон-2022/2023 хореографом Никитой Михайловым.

В межсезонье Самоделкина перешла от тренера Сергея Давыдова в группу Светланы Соколовской.

«Кусочек моей новой программы! А точнее – дорожки. Музыка пока что остаётся в секрете», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.

Самоделкина – серебряный призёр юниорского чемпионата России 2022 года. Под руководством Давыдова фигуристка овладела четверными прыжками и тройным акселем.

Соколовская известна по работе с олимпийским чемпионом Пекина в командных соревнованиях Марком Кондратюком и серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным. Михайлов работает с фигуристами её группы.

«У американцев — Чен, у нас — Кондратюк». Яркое интервью с хореографом Михайловым «У американцев — Чен, у нас — Кондратюк». Яркое интервью с хореографом Михайловым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022