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«Хорошо слушают замечания». Татьяна Тарасова — о посещении тренировок фигуристов

«Хорошо слушают замечания». Татьяна Тарасова — о посещении тренировок фигуристов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировку группы тренера Александра Жулина. По её словам, она будет и дальше посещать тренировки сборной России.

«Да, была сегодня у Жулина на тренировке. Впечатления хорошие, начало трудового года. Программы показали, они все поставлены. Дуэты хорошо катаются, хорошо слушают замечания.

Какие секреты? Я вам скажу так — чоктау с моухоком не надо путать. Я всех тренеров посещаю, уже у многих была и ко многим пойду, в Москве ко всем тренерам, которые работают со сборной командой, пойду», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Тарасова посетила академию заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко.

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