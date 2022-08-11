Российский политолог оценил возможное лишение Дробязко гражданства Литвы из-за шоу Навки

Российский политолог Андрей Никулин прокомментировал новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу Татьяны Навки. В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Также не исключается, что Дробязко лишат гражданства Литвы.
«Во-первых, сейчас, конечно, польётся шквал критики и недоумения от вас, но я просто напомню, что в нашей стране недавно один из депутатов предлагал приравнять перемену спортивного гражданства к государственной измене, так что чья бы корова мычала.
Два. Конечно, лишение гражданства — это попытка политической спекуляции, попытка заработать очки, хотя бы потому, что ни законодательно, ни конституционно такая процедура не предусмотрена. И если гражданства её всё-таки лишат, разработав в связи с этим специальный закон, то у Маргариты останется возможность апеллировать — и с вероятностью 95% успешно — и в литовских судах, и в европейских судах, и в ЕСПЧ, чего, к сожалению, россияне…
Лишение наград. Государство имеет право лишить наград. Награда — это символ, признание твоих заслуг государством страны. В случае — это даже в статусе многих наград предусмотрено — поступков, порочащих честь государства или человека, награды могут забраться. Почему литовцы посчитают, что выступление в Сочи как-то опорочило носителя высокой литовской награды, — отдельный разговор. Я просто напомню, что Маргарита выступает не первый год и даже, по-моему, не первый десяток лет в российских соревнованиях, и только после 24 февраля возникла такая ситуация и вопрос стал ребром, до этого было нормально. И последнее: просто давайте выдохнем и задумаемся, какая бы буря чувств поднялась здесь, если бы российский фигурист выступал в подобном мероприятии где-нибудь во Львове и что бы сказали», — сказал Никулин в эфире «Матч ТВ».
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