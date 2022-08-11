Глава литовской федерации сделала заявление по ситуации с Дробязко и своим сыном Ванагасом

Президент Федерации конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене прокомментировала новость о том, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса, которые выступили в Сочи в шоу Татьяны Навки. В 2000 году дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. Также не исключается, что Дробязко лишат гражданства Литвы.

Ванагене — мать Ванагаса.

«Я как президент Федерации конькобежного спорта Литвы и особенно как мать Повиласа Ванагаса очень обижена, убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Я искренне извиняюсь перед теми людьми, которые были разочарованы этим. Однако я ничего не могу приказать своим взрослым детям.

Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили своё будущее за пределами Литвы. Непросто вдруг всё бросить и уйти. Надеюсь, что решение Повиласа и Маргариты не будет отождествляться с Федерацией конькобежного спорта Литвы и её спортсменами», — цитирует Ванагене LCF.lt.

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