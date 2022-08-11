Анна Щербакова показала фото в ярком пиджаке

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимки в ярком пиджаке.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
Щербакова также является чемпионкой мира — 2021 и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в соответствии с рекомендациями МОК отстранил российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
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