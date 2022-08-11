Нугуманова: вопрос участия в контрольных прокатах решим по степени моей готовности

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила, что осталась тренироваться в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга, но её новым наставником станет Елена Соколова.

Ранее Нугуманова тренировалась на том же катке, но в группе Евгения Рукавицына, откуда со скандалом ушла в начале лета.

«Мы начинаем работу с Соколовой с понедельника — будем работать над скольжением, над программами. Вопрос с участием в контрольных прокатах Санкт-Петербурга и сентябрьских прокатах в Москве будет решаться по степени моей готовности, в зависимости от этого будем строить планы. По программам идеи уже есть, будем делать новые.

Это будет тот же лёд, но совсем другая команда. Я приняла решение остаться в этой же академии, потому что живу в Санкт-Петербурге, здесь вся моя семья, здесь я учусь. Речи о переезде не идёт, хотя было много предложений перейти», — приводит слова Нугумановой ТАСС.

19-летняя Нугуманова — призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup 2019. В сезоне-2020/2021 по результатам чемпионата России она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира в Стокгольме.