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«Что за бред?» Татьяна Тарасова оценила слова Нугумановой о травле в группе Рукавицына

«Что за бред?» Татьяна Тарасова оценила слова Нугумановой о травле в группе Рукавицына
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова 19-летней российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Ранее Нугуманова заявила, что её травили в группе тренера Евгения Рукавицына, под руководством которого она занималась до сезона-2021/2022 включительно. В межсезонье-2022 спортсменка перешла к Елене Соколовой, работающей с танцевальными дуэтами.

«Я хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. У меня в этой связи вопрос: почему она так долго это всё скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» — приводит слова Татьяны Тарасовой ТАСС.

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