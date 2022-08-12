В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга завершили рассмотрение дела Нугумановой

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела 19-летней российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, сообщает ТАСС.
Ранее спортсменка рассказала, что столкнулась с травлей в группе тренера Евгения Рукавицына, под руководством которого занималась до сезона-2021/2022 включительно. В межсезонье-2022 спортсменка перешла к Елене Соколовой, работающей с танцевальными дуэтами.
«Проверка инцидента завершена — мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться. Нугуманова была позавчера в академии, договорилась о том, что теперь она будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», — сказано в заявлении федерации.
- 12 августа 2022
-
09:50
-
09:38
-
09:11
-
08:00
- 11 августа 2022
-
22:51
-
18:49
-
18:35
-
17:25
-
16:55
-
15:39
-
15:07
-
15:00
-
14:46
-
14:01
-
12:50
-
12:09
-
10:25
-
09:55
-
00:16
- 10 августа 2022
-
23:06
-
22:45
-
20:50
-
20:27
-
18:37
-
18:09
-
17:54
-
17:25
-
15:01
-
14:02
-
13:46
-
13:26
-
13:00
-
11:43
-
09:01
-
00:29