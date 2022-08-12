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В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга завершили рассмотрение дела Нугумановой

В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга завершили рассмотрение дела Нугумановой
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Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела 19-летней российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, сообщает ТАСС.

Ранее спортсменка рассказала, что столкнулась с травлей в группе тренера Евгения Рукавицына, под руководством которого занималась до сезона-2021/2022 включительно. В межсезонье-2022 спортсменка перешла к Елене Соколовой, работающей с танцевальными дуэтами.

«Проверка инцидента завершена — мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над «i», все продолжают трудиться. Нугуманова была позавчера в академии, договорилась о том, что теперь она будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», — сказано в заявлении федерации.

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