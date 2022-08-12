Нугуманова подробно ответила Тарасовой, не поверившей в её травлю в группе Рукавицына

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Ранее Тарасова заявила, что не верит Нугумановой, которая ранее заявляла о травле в группе тренера Евгения Рукавицына.

«Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты. И тебе нужно время, чтобы понять, разобраться. Я всегда думала очень хорошо о Евгении Владимировиче, я доверяла и верила ему и до последнего себя убеждала, что тренер это делает ради результатов.

Но, как известно, спорт высших достижений не может состоять только из кнута и лишения тренировочного процесса. Я делала всё возможное, чтобы найти контакт с тренером. Каждый раз пыталась поговорить с ним, но он «отталкивал» меня. Я была бессильна. И, когда окончательно поняла, что это бесполезно, конечно, рассказала многим. Последней каплей стали угрозы: я уберу тебя из спорта, найду на тебя компромат, у меня есть связи.

Такое отношение началось после сборов, когда были поставлены программы и стартовал новый сезон. Не все понимают, почему я не ушла сразу. К тем словам, что написала выше, добавлю: в фигурном катании по-прежнему существует окно переходов, и, так как я дисциплинированный спортсмен, я не могла всё бросить и уйти. Нужно действовать в рамках закона, пытаться наладить отношения, что я и старалась делать», — цитирует Елизавету «Матч ТВ».

В межсезонье-2022 Нугуманова перешла в группу Елены Соколовой.

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