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Татьяна Тарасова отреагировала на открытое обращение Елизаветы Нугумановой

Татьяна Тарасова отреагировала на открытое обращение Елизаветы Нугумановой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила 19-летней российской фигуристке Елизавете Нугумановой. Ранее Тарасова заявила, что не верит Нугумановой, которая ранее сообщала о травле в группе тренера Евгения Рукавицына. После этого Нугуманова подробно ответила Тарасовой.

«Я с Нугумановой не разговаривала, поэтому такие открытые обращения ко мне через прессу — это очень странно. То, что Елизавета делает, — это просто безобразно! Я всегда в открытом доступе, сама беру телефон и со всеми общаюсь, секретарей у меня нет.

Не позвонить, а просто вот так написать… Это попахивает плохим. Это самая настоящая сплетня, в которой я участвовать не хочу. Я понимаю, что таким образом Нугуманова хочет продолжить разговор о том, как с ней нехорошо поступили. А я в это не верю. Сейчас в такое тяжёлое время нужно объединяться, а не письма друг на друга писать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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