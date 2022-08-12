Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков резко отреагировал на открытое письмо 19-летней российской фигуристки Елизаветы Нугумановой.
Ранее спортсменка рассказала, что столкнулась с травлей в группе тренера Евгения Рукавицына, под руководством которого занималась до сезона-2021/2022 включительно. В межсезонье-2022 спортсменка перешла к Елене Соколовой, работающей с танцевальными дуэтами.
«С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать её вот этот пиар я как‑то не хочу», – приводит слова Транькова «Матч ТВ».
Недавно ситуацию с Нугумановой прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявив, что не верит словам спортсменки о травле.
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