Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков резко отреагировал на открытое письмо 19-летней российской фигуристки Елизаветы Нугумановой.

Ранее спортсменка рассказала, что столкнулась с травлей в группе тренера Евгения Рукавицына, под руководством которого занималась до сезона-2021/2022 включительно. В межсезонье-2022 спортсменка перешла к Елене Соколовой, работающей с танцевальными дуэтами.

«С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать её вот этот пиар я как‑то не хочу», – приводит слова Транькова «Матч ТВ».

Недавно ситуацию с Нугумановой прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявив, что не верит словам спортсменки о травле.