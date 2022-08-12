Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Владимира Путина

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что российские фигуристы стали лидерами на мировой арене благодаря помощи президента РФ Владимира Путина.

Об этом функционер сказал на церемонии вручения государственных наград в спорткомплексе «Лужники». Писеева наградили орденом Александра Невского.



«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и объяснил Владимиру Владимировичу ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Это привело к тому, что наши фигуристы стали лидерами в мире», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».