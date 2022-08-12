Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Владимира Путина

Писеев: российские фигуристы — лидеры в мире благодаря помощи Владимира Путина
Комментарии

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что российские фигуристы стали лидерами на мировой арене благодаря помощи президента РФ Владимира Путина.

Об этом функционер сказал на церемонии вручения государственных наград в спорткомплексе «Лужники». Писеева наградили орденом Александра Невского.

«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию. Тогда я искал спонсоров и объяснил Владимиру Владимировичу ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки». Это привело к тому, что наши фигуристы стали лидерами в мире», — приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Олимпийского чемпиона Александра Большунова наградили орденом Александра Невского
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022