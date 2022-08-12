Анна Щербакова получила государственную награду и выступила с речью

Олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой вручили орден Дружбы. Торжественное мероприятие состоялось в «Лужниках» сегодня, 12 августа. Спортсменка выступила с речью.

«Для меня огромная честь получить столь высокую награду. Долгий спортивный путь невозможно пройти в одиночку, поэтому хочу поблагодарить свою семью, тренеров, федерацию за их заботу.

Также хочу сказать спасибо нашему государству за развитие и поддержку спортсменов. Здесь хочется вспомнить наш предолимпийский сбор в Красноярске, где все условия были максимально приближены к Олимпиаде. Мы жили и тренировались в «пузыре», чувствовали себя в безопасности, а также смогли адаптироваться к часовому поясу.

Отдельная благодарность за встречу по итогам Олимпиады. Нам было очень важно и приятно почувствовать такую невероятную поддержку, которой нам не хватало на Олимпиаде из-за ограничений», — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

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