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«Наслаждаюсь». Татьяна Навка выложила летние фотографии из Сочи

«Наслаждаюсь». Татьяна Навка выложила летние фотографии из Сочи
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду (в дуэте с Романом Костомаровым), российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила летние фотографии, сделанные в Сочи.

«Лето. Август. Олимпийский Сочи. Наслаждаюсь», — подписала снимки Навка.

Фото: из личного архива татьяны навки

Фото: из личного архива татьяны навки

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

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