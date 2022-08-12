«Рабочий момент». Губерниев показал новое фото с Медведевой со съёмок шоу

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев показал новое фото с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

Губерниев встал на одно колено и обнял Медведеву за талию. Снимок был сделан на съёмках ТВ-шоу «Вызов» на ТНТ. Дмитрий его ведёт, а Евгения принимает там участие.



«Рабочий момент с Евгенией Медведевой!» — написал Губерниев и поставил смайл в виде сердца.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Дмитрия Губерниева.

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.