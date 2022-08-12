Никита Кацалапов: в шоу самое классное — быть в своей стихии

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов высказался об участии в ледовых спектаклях.

Летом 2022 года Кацалапов в дуэте с Викторией Синициной выступил в двух шоу Татьяны Навки – «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро».

«Всегда интересно пробовать что-то новое. В шоу самое классное — быть в своей стихии, при этом выступать в театральных образах. Любой фигурист — актёр. Каждый наш с Викой номер, каждую программу мы проживали от и до, выкладываясь на максимум.

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В шоу другой формат. Это настоящая театральная постановка. Одни костюмы чего стоят.

Проживать роль своего героя, показывать зрителю его историю — это невероятно.

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Как думаете, какие ещё роли нам подойдут?» — написал Кацалапов на своей странице во «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».