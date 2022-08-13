Камила Валиева показала совместные фото с Вячеславом Фетисовым и Ильёй Ковальчуком

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своих социальных сетях совместные фотографии с легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым и бывшим форвардом «Авангарда» Ильёй Ковальчуком.

Спортсменка сегодня, 13 августа, исполнила прокат перед началом хоккейного матча легенд в рамках Кубка Овечкина. Валиева выступала с показательным номером под саундтрек к фильму «Аватар».

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. Также Камила Валиева — чемпионка Европы 2022 года.