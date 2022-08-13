Российские фигуристы Кадырова и Колесов представили новую короткую программу

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов представили новую короткую программу на мастер-классе знаменитого тренера Тамары Москвиной, который проходит сегодня, 13 августа, в ледовом дворце курорта «‎Игора», передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Тамара Москвина — легенда советского и российского спорта, заслуженный тренер по фигурному катанию, семикратная чемпионка СССР.

Совсем недавно Ясмина Кадырова и Валерий Колесов рассказали, почему после окончания сезона-2021/2022 расстались с прежними партнёрами. Кадырова ранее выступала в парном катании с Иваном Бальченко и стала серебряным призёром Кубка России. Колесов катался в паре с Ксенией Ахантьевой. На его счету серебряная медаль чемпионата мира среди юниоров (2020). Также он является четырёхкратным призёром Гран-при среди юниоров.