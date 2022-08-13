«Ушла за Розановым». Косторная — о переходе из группы Тутберидзе в «Ангелы Плющенко»

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная объяснила, почему после успешного сезона ушла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Алёна подтвердила, что во многом причиной её перехода стал тренер и хореограф Сергей Розанов, который покинул «Хрустальный» вместе с Александрой Трусовой.
«Я ушла за Сергеем Александровичем, потому что он очень много со мной работал в юниорские сезоны. Исправлял неправильное ребро на лутце, очень помог с тройным акселем — поставил мне его всего за одну тренировку на «удочке» после первого юниорского первенства мира. Да и когда меня наказывали, оставляя после тренировки на детском льду, Розанов всегда контролировал, что и как я делаю.
Для меня никогда не было проблемой находить с людьми общий язык. Заболтать, как говорится, могу любого. Но с Сергеем Александровичем такой номер не проходил. Мы всегда много общались, при этом он никогда не позволял мне уйти со льда, что-то не доделав.
Общий тренер с Розановым? Не совсем так. До прихода в «Хрустальный» я каталась у Елены Жгун, а Сергей, когда заканчивал институт, писал диплом как раз под её руководством. Поэтому мы часто оказывались на одном льду — именно там Розанов начинал таскать на «удочке» и меня, и Дашу Павлюченко. Очень много нам помогал.
Поэтому, когда я сама стала тренироваться у Этери Георгиевны, а потом к ней в команду пришёл Сергей, он не был для меня каким-то новым человеком. А понимание, что мне комфортнее работать с женщинами, пришло уже тогда, когда я вернулась в «Хрустальный» от Евгения Викторовича. Это, собственно, и стало одной из основных причин ухода: мне не хватало женского взгляда и женского мнения», — приводит слова Косторной RT.
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