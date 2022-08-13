Косторная: не было никакого конфликта с Глейхенгаузом, не знаю, почему так считают

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная опровергла информацию о том, что одной из причин её ухода из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой стал конфликт с постановщиком программ Даниилом Глейхенгаузом.
В одном из интервью незадолго до перехода Глейхенгауз публично обвинил Косторную в халатном отношении к работе.
«Да не было никакого конфликта, не знаю, почему так считают. Просто, тренируясь с Этери Георгиевной, я могла периодически косячить — со всеми бывает. После прокатов она обычно высказывала свою оценку, я же по большей части держала своё мнение при себе. А вот когда по каким-то причинам Тутберидзе не было на катке, оценки начинал раздавать Даниил Маркович, и мне почему-то было очень обидно всё это от него выслушивать. На этой почве мы периодически и конфликтовали.
Не возникало ли обид, что чья-то программа интереснее, чем моя? У меня такое было однажды. Я очень хотела катать блюз, а его поставили Майе Хромых и Соне Акатьевой. С одной стороны, было обидно, что блюз поставили не мне, а с другой — я понимала, что для такого решения, видимо, были свои причины», — приводит слова Косторной RT.
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