Косторная рассказала, как во второй раз ушла из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе.
Перед чемпионатом России – 2022, где проходил отбор на Олимпиаду в Пекине, Косторная сломала руку, что практически стало для неё завершением сезона. Когда болельщики ожидали наконец-то увидеть Алёну без гипса, фигуристка сломала вторую руку, а вскоре стало известно, что она перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.
«Я тренировала тройной аксель, он долго не получался, потом я его всё-таки прыгнула и думаю: о, как классно, сейчас второй подряд сделаю. Успела даже крикнуть Квителашвили: «Морис, смотри!» И приземляюсь на руку. Больно было — жесть, я даже заорала. Рука опухает на глазах, пальцами не могу пошевелить, снимаю перчатку, слёзы текут.
Поехали в травмпункт, там выяснилось, что перелом. Тренеры дали мне три дня отдыха — в понедельник я вышла, гипс от кончиков пальцев до локтя, локоть не сгибается… Я и не знала, что гипс таким бывает — противный, холодный, мокрый.
Ну а когда через три недели гипс сняли и я начала прыгать тройные, сделала на тренировке сальхов, риттбергер, потом пошла на флип. И, несмотря на то что была в маленьком весе и не потеряла физическую форму, упала точно так же, как в первый раз, только на левую руку. Пальцы сразу начали неметь, но я подумала, что успею ещё раз на этот флип зайти. Всё-таки сделала его — перед тем, как снова ехать в травмпункт. Поняла, что рука сломана, когда не смогла удержать этой рукой собаку.
В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на следующую тренировку после выходного, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: «Как ты это делаешь?» Это был конец февраля, близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она задержала меня на катке и сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — приводит слова Косторной RT.
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