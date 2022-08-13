Артур Гачинский рассказал, в чём вредность четверных прыжков

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2011 в мужском одиночном катании Артур Гачинский объяснил, в чём вредность четверных прыжков для молодого организма.
«Кататься, в принципе, вредно. Спорт не лечит, а калечит. Если сравнивать четверной с тройным, то разница в нагрузке большая. Четверной — суперсложная координация, должны быть общефизические хорошие показатели. Спортсмен должен быть готов к ним психологически и физиологически. Если он не готов, то его заставлять — всё равно что он сразу убился бы и пошёл лечиться. Здесь есть некая сложность. Плюс фигурное катание стало исключительно молодым. И тут не то что четверной опасен, а просто детский организм ещё не готов. То есть если брать физическое развитие человека до 20 лет, то у нас формируется костная ткань, мы становимся крепче, сильнее, выносливее. В 13-14 лет вместо косточки ещё хрящик, который только на пути становления косточки. Спортсмен, в принципе, склонен к тому, чтобы у него появлялись травмы. Поэтому четверные сказываются на суставах, коленях, спине. Вот и получается, что на недостаточно крепкий организм три-пять падений с четверных — раз, уже гематома. Раз, уже болит. Раз, что-то сильнее пострадало», — приводит слова Гачинского «РИА Новости Спорт».
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